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Пленный солдат ВСУ Максим Рытиков, сдавшийся российским бойцам в ДНР, рассказал, что украинское командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает. Об информирует ТАСС.
По словам Рытикова, он регулярно разговаривает на русском языке из-за чего у него возникали конфликты в его бригаде.
Киевские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия», заключил Рытиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку?», — задался вопросом пленный.
Киевские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия», заключил Рытиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова