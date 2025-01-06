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Пленный боец ВСУ Рытиков признался, что не понимает украинский язык

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный солдат ВСУ Максим Рытиков, сдавшийся российским бойцам в ДНР, рассказал, что украинское командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает. Об информирует ТАСС.
По словам Рытикова, он регулярно разговаривает на русском языке из-за чего у него возникали конфликты в его бригаде.

«Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку?», — задался вопросом пленный.



Киевские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия», заключил Рытиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
Российские войска полностью освободили Курахово
Подразделения «Южной» группировки войск освободили Курахово
06 января 2025, 10:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения «Южной» группировки войск освободили город Курахово в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, город был важным логистическим узлом для противника, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении.

В Минобороны РФ добавили, что в результате профессиональных действий российских бойцов при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Провальное наступление на Курск, удар по ВСУ в Судже, штурмы под Угледаром: последние новости СВО
06 января 2025, 09:40

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких фронтах, добиваясь успехов на Краснолиманском, Купянском и Покровском направлениях. Ситуация обострилась в Курской области, где атака ВСУ была успешно отражена с значительными потерями для противника. На других участках фронта, таких как Харьковское и Херсонское направления, обстановка остается стабильной, без заметных изменений. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области, однако столкнулись с неудачами.

ВС РФ продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций нанесли поражение четырем механизированным, четырем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются от Равнополя в сторону Новоселки. Армия РФ укрепляет свои позиции вдоль дороги от Гуляйполя, что способствует расширению контролируемой территории. В районах населенных пунктов Улаклы, Константинополь и Разлив противник удерживает свои оборонительные линии, однако ВС РФ активно наступают на Янтарное с двух направлений — с севера и юга, оказывая давление на противника.

Особенно ожесточенные бои идут в районе Зеленовки, где российские войска атакуют в сторону Разлива. В ходе этих боев российские подразделения установили флаг на машиностроительном заводе в западной части Курахово, что стало важным тактическим достижением.


Краснолиманское направление


Российские войска продолжают наращивать успехи на Краснолиманском направлении, укрепляя свои позиции на западном берегу реки Жеребец и продвигаясь в районе Ивановки. Несмотря на интенсивные бои, ВС РФ активно атакуют позиции украинских сил в районе Тернов, которые пока остаются под частичным контролем противника. Зафиксированы попытки контратак со стороны украинской армии, включая танковые атаки, однако они были успешно отражены российскими подразделениями.

Фото: istockphoto/Zeferli

Купянское направление


На Купянском направлении российская армия добилась значительных успехов к северу от Лозовой. С использованием большого количества бронетехники войска продвинулись на 3,5 км в районе линии Загрызово – Лозовая. Активные действия продолжаются в освобождённой Надии (Надежде), где ВС РФ предпринимают шаги для ликвидации тактического кармана с целью выравнивания линии фронта.

Часовоярское направление


В Часов Яре основные усилия сосредоточены на боях за завод огнеупоров. Российские войска активно действуют в центральной части города, оказывая давление на многоэтажные здания как со стороны микрорайона Октябрьский, так и с северного направления. Также наблюдается активность российской авиации, которая наносит удары по позициям противника.

Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео
Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео


Торецкое направление


В Торецке российские силы продвигаются от Центрального рынка в северном и западном направлениях. Особое внимание уделяется контролю стратегически важных объектов: российские подразделения закрепились в районе школы №5 и достигли террикона шахты №10. Западнее этого участка продолжается продвижение в частном секторе, что помогает укрепить позиции и создать условия для дальнейших операций.

Запорожское направление


Запорожский фронт характеризуется высокой активностью российской авиации и артиллерии. Поддержка с воздуха и массированные удары по позициям противника способствовали продвижению российских войск в районе Новоданиловки. Войска также ведут наступательные действия на подступах к Малой Токмачке, что расширяет зону контроля. Однако, несмотря на частичные успехи, о полномасштабном наступлении пока не идет речи.

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#вс рф
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#сво
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Над российским регионом сбили ракету ВСУ
Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении над регионом украинской ракеты
06 января 2025, 08:38

Фото: iStock/bpawesome

Над Курской областью сбили ракету ВСУ. Об этом проинформировал оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, ракета была уничтожена утром в понедельник, 6 января. Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#всу
#курская область
#вс рф
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Рогов допустил подготовку Киевом провокации против РФ перед инаугурацией Трампа
06 января 2025, 08:19

Фото: iStock/Diy13

Киев планирует предпринять провокацию против России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По мнению Рогова, украинская сторона может устроить провокацию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа или в канун заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии.

Он выразил мнение, что основной задачей провокации станет улучшение переговорных позиций Украины, а также получение нового пакета финансовой помощи и поставок вооружений.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами
06 января 2025, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Курской области было ликвидировано семь БПЛА, в Белгородской и Брянской областях — по два, над Крымом — один. Иные подробности в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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В РАН назвали условия для военного разгрома Украины
ИМЭМО РАН: в 2025 году возможен сценарий военного разгрома Украины
06 января 2025, 07:16

Фото: iStock/alzay

Сценарий военного разгрома Украины возможен в этом году. Об этом сообщается в докладе Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН), пишет РИА Новости.
По информации академиков, данное развитие событий возможно при определенном стечении обстоятельств. Ученые не исключили, что в случае стремительной эскалации конфликта вокруг Украины следует ожидать «последующего выхода на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности».

Подобные решения могут быть приняты без участия или при формальном участии Украины, говорится в докладе. Примечательно, что такой сценарий в РАН считают маловероятным.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#зеленский
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В Эстонии отозвались ​на атаку БПЛА ВСУ на Ленинградскую область
ERR: БПЛА ВСУ атаковали Ленобласть, не нарушив воздушное пространство Эстонии
06 января 2025, 06:17

Фото: iStock/NiseriN

Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины 4 января на Ленинградскую и Псковскую области воздушное пространство Эстонии нарушено не было. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Эксперт Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти заявил, что дроны двигались сложными маршрутами, избегая крупных городов, зон ПВО и критической инфраструктуры.

По его словам, операция началась в Киевской области, а маршрут БПЛА был спланирован с использованием территорий с минимальным противовоздушным покрытием. Для дронов специально выбирались траектории с изменением высоты и направления полета.

В тот же день сообщалось, что в Ленинградской области были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Их сбили с помощью систем радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Также «Радио 1» передавало, что стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области.

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В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал село и ранил двух жителей
06 января 2025, 03:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области село Ржевка Шебекинского округа подверглось атаке украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух мирных жителей.
Один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

«Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате сброса взрывного устройства были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов. Пострадали четыре легковых автомобиля.

Оперативные службы продолжают обход села для уточнения последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что появились кадры участия Росгвардии в отражении контратаки ВСУ в Курской области.

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#всу
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«Искренне их презираю»: Зеленский оскорбил русский народ во время интервью
Зеленский заявил в интервью, что искренне презирает «глухой» русский народ
06 января 2025, 03:03

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что искренне презирает русский народ. Он объяснил это своей позицией по отношению к началу СВО, которая, по его словам, была «оправдана» защитой русского языка.
Несмотря на то что президент Украины «прекрасно» владеет русским, он отказался проводить интервью на этом языке, сославшись на свои убеждения и нежелание давать дополнительные аргументы Москве.

«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — объяснил Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что на Украине якобы никто не запрещает русскоязычное общение.

«У нас есть люди, которые говорят по-русски», — подчеркнул он.
Однако видно, что на фоне его заявлений продолжает разворачиваться русофобская политика. Закон «О деколонизации топонимов», вступивший в силу в 2023 году, обязывает переименовывать населённые пункты и улицы, связанные с Россией и советским периодом. Этот процесс начался ещё в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

Ранее в том же интервью Зеленский предложил использовать замороженные российские активы для закупки вооружений для Украины. Он также выразил недовольство поздней реакцией Запада на начало спецоперации и недостаточную помощь Киеву, что сопровождалось нецензурной критикой в адрес западных стран.

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