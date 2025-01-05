Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости.Стрингер)
Бывший солдат ВСУ заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и оставившего страну практически без мужчин. Этим боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» поделился с РИА Новости.
Как рассказал экс-солдат ВСУ, мужское население Парагвая сократилось на 70—90 процентов. Также в результате войны страна потеряла половину своей территории. В конечном итоге главу государства Лопеса убили в ходе боевых действий бразильские солдаты.
Свое сравнение «Якудза» объяснил тем, что сейчас на Украине происходит схожий сценарий. В бессмысленной войне с более сильным противником заставляют участвовать всех граждан, способных держать в руках оружие. Если на Украине продолжат понижать призывной возраст, молодые люди выпустившись со школ сразу пойдут на войну.
Солано Лопес начал Парагвайскую войну, которая длилась с 1864 по 1870 год. Она закончилась только после его смерти и унесла около миллиона жизней. В результате конфликта страна потеряла порядка 70% мужского населения.
Отряд имени Максима Кривоноса, членом которого является «Якудза», состоит из украинцев, несогласных с политикой киевского режима.
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Свое сравнение «Якудза» объяснил тем, что сейчас на Украине происходит схожий сценарий. В бессмысленной войне с более сильным противником заставляют участвовать всех граждан, способных держать в руках оружие. Если на Украине продолжат понижать призывной возраст, молодые люди выпустившись со школ сразу пойдут на войну.
«Владимир Александрович (Зеленский), неуважаемый господин президент моей родной Украины, как бы, ну, называется, жди. Ты реально довел народ, потому что тебе поверили, а ты вместо этого просто берешь и вот выкашиваешь наш народ, и устраиваешь натуральный геноцид своими законами, действиями полиции и ТЦКшников. Это просто геноцид нашего народа, ты просто стал стихийным бедствием и бедой для нашей страны. Ты должен получить за это по заслугам», — обратился к Зеленскому «Якудза».
Солано Лопес начал Парагвайскую войну, которая длилась с 1864 по 1870 год. Она закончилась только после его смерти и унесла около миллиона жизней. В результате конфликта страна потеряла порядка 70% мужского населения.
Отряд имени Максима Кривоноса, членом которого является «Якудза», состоит из украинцев, несогласных с политикой киевского режима.
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Иван Мусатов