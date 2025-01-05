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Российские войска вернули утраченные границы, которые контролировали в начале спецоперации на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск (русское название — Красноармейск) . ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишут в издании.
В журнале утверждают, что ВС РФ все ближе к цели взять фактический контроль над ДНР и ЛНР. При этом российская армия уже заняла села Даченское, Новый Труд и Вовково, находящиеся в районе Красноармейска.
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Иван Мусатов