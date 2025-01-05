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Солдаты ВСУ не верят, что смогут остановить наступление ВС РФ без поддержки США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
«Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться. По словам солдат, без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — рассказал боец ВСУ изданию.
В материале указывается, что солдаты уже готовы согласиться с призывом избранного президента США Дональда Трампа о начале мирных переговоров. Боец ВСУ рассказал об упадке боевого духа и истощении среди военных. К тому же солдаты критикуют решения украинских властей, в частности разрозненную кампанию по мобилизации. Также отмечается нехватка оборудования и вооружения, которое часто приходилось закупать на собственные средства или рассчитывать на помощь добровольцев.
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Иван Мусатов