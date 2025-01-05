Марочко: российские военные ведут ожесточенные бои у освобожденной Надии в ЛНР

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные ведут ожесточенные бои возле освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике. Этим поделились в ТАСС.
«Сейчас идут довольно-таки ожесточенные бои чуть ниже Надии - в Новоегоровке. Этот населенный пункт частично под нашим контролем, частично под украинскими боевиками», — рассказал Марочко.
Как отметил эксперт, пока нельзя говорить о том, что ВСУ вскоре покинут населенный пункт. При этом ситуация на территории развивается очень стремительно, и там до сих пор продолжаются бои. На данный момент под контролем российских солдат находится около половины Новоегоровки. Это примерно в шести километрах от Надии.
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Иван Мусатов