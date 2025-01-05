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Марочко: российские военные ведут ожесточенные бои у освобожденной Надии в ЛНР

Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные ведут ожесточенные бои возле освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике. Этим поделились в ТАСС.


«Сейчас идут довольно-таки ожесточенные бои чуть ниже Надии - в Новоегоровке. Этот населенный пункт частично под нашим контролем, частично под украинскими боевиками», — рассказал Марочко.

Как отметил эксперт, пока нельзя говорить о том, что ВСУ вскоре покинут населенный пункт. При этом ситуация на территории развивается очень стремительно, и там до сих пор продолжаются бои. На данный момент под контролем российских солдат находится около половины Новоегоровки. Это примерно в шести километрах от Надии.

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#всу
#лнр
Экс-военный ВСУ: Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Лопеса
05 января 2025, 05:28

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости.Стрингер)

Бывший солдат ВСУ заявил, что Владимир Зеленский повторит судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и оставившего страну практически без мужчин. Этим боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» поделился с РИА Новости.
Как рассказал экс-солдат ВСУ, мужское население Парагвая сократилось на 70—90 процентов. Также в результате войны страна потеряла половину своей территории. В конечном итоге главу государства Лопеса убили в ходе боевых действий бразильские солдаты.

Свое сравнение «Якудза» объяснил тем, что сейчас на Украине происходит схожий сценарий. В бессмысленной войне с более сильным противником заставляют участвовать всех граждан, способных держать в руках оружие. Если на Украине продолжат понижать призывной возраст, молодые люди выпустившись со школ сразу пойдут на войну.

«Владимир Александрович (Зеленский), неуважаемый господин президент моей родной Украины, как бы, ну, называется, жди. Ты реально довел народ, потому что тебе поверили, а ты вместо этого просто берешь и вот выкашиваешь наш народ, и устраиваешь натуральный геноцид своими законами, действиями полиции и ТЦКшников. Это просто геноцид нашего народа, ты просто стал стихийным бедствием и бедой для нашей страны. Ты должен получить за это по заслугам», — обратился к Зеленскому «Якудза».

Солано Лопес начал Парагвайскую войну, которая длилась с 1864 по 1870 год. Она закончилась только после его смерти и унесла около миллиона жизней. В результате конфликта страна потеряла порядка 70% мужского населения.

Отряд имени Максима Кривоноса, членом которого является «Якудза», состоит из ​украинцев, несогласных с политикой киевского режима.

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#россия
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#солдаты
#всу
#зеленский
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Богомаз: Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ
05 января 2025, 04:28

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В ночь на 5 января Брянскую область атаковали 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. В результате происшествия удалось избежать жертв и повреждений.

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#брянская область
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Spiegel: Россия вернулась к утраченным границам с начала спецоперации на Украине
05 января 2025, 04:26

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска вернули утраченные границы, которые контролировали в начале спецоперации на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск (русское название — Красноармейск) . ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишут в издании.

В журнале утверждают, что ВС РФ все ближе к цели взять фактический контроль над ДНР и ЛНР. При этом российская армия уже заняла села Даченское, Новый Труд и Вовково, находящиеся в районе Красноармейска.

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Слюсарь: в Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили
05 января 2025, 03:39

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Таганроге и в селе Новобессергеновка Ростовской области обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили. Об этом рассказал в своем telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — написал Слюсарь.

Сообщения о повреждениях поступили от владельцев четырех домов. На места выехали оперативные службы. Губернатор отметил, в результате происшествия пострадавших нет. Также после падения обломков удалось избежать возгораний. Уточняются последствия инцидента.

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#бпла
#происшествия
#ростовская область
#беспилотник
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WP: солдаты ВСУ не верят, что смогут остановить наступление ВС РФ
05 января 2025, 01:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Солдаты ВСУ не верят, что смогут остановить наступление ВС РФ без поддержки США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
«Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться. По словам солдат, без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — рассказал боец ВСУ изданию.

В материале указывается, что солдаты уже готовы согласиться с призывом избранного президента США Дональда Трампа о начале мирных переговоров. Боец ВСУ рассказал об упадке боевого духа и истощении среди военных. К тому же солдаты критикуют решения украинских властей, в частности разрозненную кампанию по мобилизации. Также отмечается нехватка оборудования и вооружения, которое часто приходилось закупать на собственные средства или рассчитывать на помощь добровольцев.

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В Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника
05 января 2025, 01:21

Фото: iStock/NiseriN

На севере Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА», — ​написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Ликвидация беспилотников произошла в Миллеровском и Тарасовском районах области. ​В результате происшествия пострадавших нет. Слюсарь отметил, что средства ПВО продолжают отражать атаку вражеских дронов.

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#бпла
#происшествия
#всу
#пво
#ростовская область
#беспилотник
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UnHerd: Запад укрепил позицию России на переговорах своей поддержкой Украины
05 января 2025, 01:11

Фото: iStock/3dmitry

Запад укрепил позицию России на мирных переговорах своей поддержкой Украины. Об этом пишет портал UnHerd.
«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили Путина стимулов идти на компромисс» — говорится в сообщении.

На портале пишут, что в попытках победить РФ и укрепить позиции Киева Запад позволил РФ достигнуть лучшего положения на фронте. Теперь у президента России Владимира Путина нет поводов идти на компромиссы в процессе мирных переговоров.

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В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин

На Украине убит мужчина при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ
#украина
#всу
#запад
#рф
#россия
#сво
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В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин
05 января 2025, 00:53

Фото: iStock/Olena_Z

В Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) применили газ против забаррикадировавшихся мужчин. Об этом пишет telegram-канал «Страна.ua».
«В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — говорится в сообщении.

В издании предположили, что мужчины оказались мобилизованными гражданами. На опубликованном видео один из забаррикадировавшихся просил о помощи и говорил, что не знает, что им делать дальше.

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#происшествие
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#всу
#запорожье
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На Украине убит мужчина при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ
05 января 2025, 00:10

Фото: iStck/Irina Piskova

На Украине в Черновцах убит местный житель при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале.
«Черновцы. Убит очередной «доброволец», — поделился Дмитрук.

К сообщению депутата прикреплено видео, на котором полицейские Украины задерживают местного жителя. Сотрудники ведомства положили его на землю и заломали руки. При этом гражданские пытаются освободить мужчину от полиции.

В результате происшествия житель скончался в больнице. Дмитрук отметил, инцидент случился 19 декабря, однако власти Украины пытаются блокировать любое распространение данной новости.

Также депутат напомнил, что этот случай не является единственным на Украине. Также известно о смерти мужчин в Сумах и Одессе. В первом городе житель погиб от черепно-мозговой травмы. Во втором застрелили отца, который пытался вызволить своего мобилизованного сына из территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине).

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