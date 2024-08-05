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Пленный заявил, что его мобилизовали под Одессой за день без выяснения личности

05 августа 2024, 09:14
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. Его заявление приводит агентство РИА Новости. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
Курков пояснил, что встретил сотрудников ТЦК, когда шел на работу, которые и увезли его в местный военкомат несмотря на отсутствие документов.
«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — рассказал пленный ВСУ.


По словам Куркова, из военкомата его доставили на комиссию, которая продлилась несколько минут, а вечером уже увезли в распределительный пункт, где он стал «военным человеком».

Ранее другой пленный рассказал, как четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. По его словам, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62 и она сдетонировала.

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#участок
#всу
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#сво
Киеву сообщили плохие новости об F-16
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Airubon

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, пишет РИА Новости.
«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.

По его словам, главная проблема с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16 — это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения. Слебода добавил, что российские военные не допустят применения ракет «воздух-земля» с этих самолетов. ВС РФ «будут их выслеживать — чтобы преподать урок и предотвратить прецедент».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Стало известно, что их оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Самолеты базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией. В России считают, что переданные Украине американские истребители не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации
05 августа 2024, 07:30

Фото: istockphoto/Animaflora

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Об этом информирует ТАСС.
«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — рассказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«‎Ъ»: осужденный за фейки Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре
05 августа 2024, 07:17

Фото: iStock/Zolnierek

Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Об этом информирует «‎Коммерсант».
Сообщается, что Дорогомиловский суд города Москвы вынес решение об установлении повторного административного надзора за полковником по иску ОМВД по району Дорогомилово.

Владимир Квачков был оштрафован два раза за критику спецоперации. Первый штраф в 40 000 рублей он получил за посты в «Одноклассниках», а второй в 50 000 рублей — за высказывания на YouTube-канале «Сталинград». Свою вину он отрицал.

На судебном заседании он не присутствовал. По словам его адвоката, он ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — сказал адвокат Алексей Першин в беседе с «‎Коммерсант».

Он добавил, если решение вступит в силу, правоохранители не смогут объявить Квачкова в розыск. По его словам, полковник не уведомлен должным образом судом.

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#штраф
#розыск
#адвокат
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Беженец: российские военные защищали мирных жителей близ Торецка
05 августа 2024, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вынужденный беженец из поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Мухин заявил, что российские войска защищают мирных жителей под Торецком, передает РИА Новости.
Семья мужчины более двух лет жила возле линии фронта, где находился полноценный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские солдаты организовывали караул ночью и трижды вступали в бой с автоматами только для того, чтобы не допустить высадки десантников в поселок.

Мухин добавил, что после этого началась эвакуация населения. По его словам, при первой встрече солдаты заявили, что пришли освободить детей, но у них самих дома остались дети.

Ранее беженец Андрей Лазарев рассказал, что российские солдаты защищали мирных жителей, когда боевики ВСУ пытались штурмовать его дом в Нью-Йорке.

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#россия
#беженцы
#днр
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На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт
05 августа 2024, 04:51

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую, передает РИА Новости.
Ранее на Украине заявили, что спрос на мобилизацию заключенных сократился. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы
05 августа 2024, 02:49

Фото: istockphoto/aapsky

В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в этих регионах были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

В ночь на 5 августа в Харькове и его пригородах также прогремели взрывы, сообщает украинский информационный портал «Общественное».

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#воздушная тревога
#запорожская область
#херсонская область
#украина
#киев
#взрыв
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На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах
05 августа 2024, 02:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове и его пригородах на Украине произошла серия взрывов, сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Харькове слышна серия взрывов», – сообщили корреспонденты.

Позднее стало известно о взрывах за пределами города. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

Ранее, 4 августа, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в трех районах Сумской области.

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#взрыв
#запорожская область
#херсонская область
#киев
#украина
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На Украине пожаловались на масштабное дезертиство в рядах ВСУ
05 августа 2024, 01:04

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Дезертирство в Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло угрожающих масштабов. По Офиса генпрокурору республики, в первом полугодии 2024 года зафиксировали около 29,8 тысячи случаев дезертирства военнослужащих, сообщает Deutsche Welle*.
Генпрокуратура Украина возбуждала дела по двум статьям: самовольное оставление военной части и более тяжкой за преступления, связанные с дезертирством; по первой было возбуждено 18,6 тысячи дел, по второй – 11,2 тысячи. Эта цифра более чем в три раза превышает показатель 2023 года (24,1 тысячи дел) и более чем в три раза – 2022 года (9,4 тысячи дел). Автор статьи предполагает, что каждый 14-й солдат дезертировал из своих частей.

«Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй», – сообщается в материале.

По данным издания, с апреля ВСУ пытаются применять индивидуальный подход и связываться с военнослужащими индивидуально, командиры устанавливают причины бегства и убеждают их вернуться. Согласно достигнутой негласной договоренности, если дезертир возвращается в свою часть, дело против него прекращается.

Ранее стало известно, что Украина планирует ввести закон, позволяющий сообщать о дезертирах за вознаграждение. Если закон будет принят, он будет распространяться только на военнослужащих.

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Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16

Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

* внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
#украина
#армия
#всу
#генпрокуратура
#законопроект
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Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16
«ВО»: на первых украинских истребителях F-16 установлены ракеты AIM-120 AMRAAM
04 августа 2024, 22:02

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые украинские истребители F-16 оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. На это вооружение указывает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что поставленные Киеву странами НАТО истребители были оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder и подвесными баками для топлива.

Предполагается, что украинские войска будут использовать эти самолёты для оказания противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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