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Украинский военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. Его заявление приводит агентство РИА Новости. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
Курков пояснил, что встретил сотрудников ТЦК, когда шел на работу, которые и увезли его в местный военкомат несмотря на отсутствие документов.
По словам Куркова, из военкомата его доставили на комиссию, которая продлилась несколько минут, а вечером уже увезли в распределительный пункт, где он стал «военным человеком».
Ранее другой пленный рассказал, как четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. По его словам, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62 и она сдетонировала.
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«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — рассказал пленный ВСУ.
По словам Куркова, из военкомата его доставили на комиссию, которая продлилась несколько минут, а вечером уже увезли в распределительный пункт, где он стал «военным человеком».
Ранее другой пленный рассказал, как четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. По его словам, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62 и она сдетонировала.
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Данил Пономарев