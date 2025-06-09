Эксперт Александр Михайлов раскрыл планы России по использованию «Орешника»
Военный эксперт Михайлов: Россия бережет «Орешник» для будущих операций
Россия бережет баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для будущих, более масштабных конфликтов. Об этом заявил военный эксперт Александр Михайлов, объясняя RTVI, почему ВС РФ не ответили «Орешником» на операцию «Паутина».
По его словам, использование «Орешника» требует уведомления США, что дает Украине возможность получить информацию об ударе.
Михайлов допустил, что спецоперация может перерасти в глобальное противостояние, где «Орешник» будет необходим.
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