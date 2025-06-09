Эксперт Александр Михайлов раскрыл планы России по использованию «Орешника»

09 июня 2025, 14:27

Военный эксперт Михайлов: Россия бережет «Орешник» для будущих операций

Фото: iStock/ aapsky

Россия бережет баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для будущих, более масштабных конфликтов. Об этом заявил военный эксперт Александр Михайлов, объясняя RTVI, почему ВС РФ не ответили «Орешником» на операцию «Паутина».