Российская армия ударила по аэродрому ВСУ в Дубно
Аэродром Вооруженных сил Украины в Дубно подвергся массированному удару со стороны российской армии, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали до 6-7 самолетов. Удар стал одним из ответов за атаку Киева по российским военным аэродромам.
Напомним, что 1 июня украинская армия осуществила массированные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областям. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадал. Огнем уничтожены несколько единиц техники.
Ранее один из задержанных за подготовку диверсии на ОПК Московского региона признался, что готовил подрыв двух бомб по заданию запрещённой террористической организации, базирующейся на Украине. то следует из видео допроса, которое распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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