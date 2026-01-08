Эксперт Бычков: конфликт на Украине вряд ли завершится в 2026 году
Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2026 году, считает директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков. По его словам, слишком много сил заинтересованы в том, чтобы противостояние продолжалось и не переходило к быстрому урегулированию.
Эксперт в беседе с RuNews24 отметил, что Европейский союз уже сталкивается с проблемой возврата средств, вложенных в украинский конфликт. Ранее в ЕС рассчитывали компенсировать затраты за счёт доступа к сырьевым, земельным и другим ресурсам Украины, однако реализовать эти планы в полном объёме не удаётся. Задача Брюсселя, как напомнил Бычков, заключалась в завершении конфликта на выгодных для Евросоюза условиях и с минимальными территориальными потерями для Украины.
По мнению аналитика, такой сценарий выглядел реальным в 2022–2023 годах. Тогда Европа, по его словам, опиралась на длительную подготовку, которая велась почти десять лет. В частности, на Донбассе были созданы масштабные укрепления, а ставка делалась на истощение России санкциями и затяжными боевыми действиями.
Однако эти расчёты не оправдались. Сейчас, считает Бычков, для Евросоюза единственным вариантом сохранить хотя бы часть вложений остаётся попытка остановить конфликт до момента, когда Украина или её проевропейский политический режим не окажутся в состоянии окончательного краха.
