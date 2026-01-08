Эксперт Бычков: конфликт на Украине вряд ли завершится в 2026 году

08 января 2026, 15:41

Фото: iStock/IherPhoto

Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2026 году, считает директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков. По его словам, слишком много сил заинтересованы в том, чтобы противостояние продолжалось и не переходило к быстрому урегулированию.