Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину

08 января 2026, 14:54

Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven и 2 прототипа комплексов Gravehawk

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания передала Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа комплексов Gravehawk. Об этом сообщает UK Defence Journal.





По данным портала, легкие системы Raven создали специально для ВСУ. Они предназначены для защиты от дронов и авиации вблизи линии фронта. Тяжелые комплексы Gravehawk, в свою очередь, могут отражать дальнобойные ракеты. Их применяют для обороны городов и критически важных объектов.

«Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk», — говорится в сообщении.