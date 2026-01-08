Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven и 2 прототипа комплексов Gravehawk
Великобритания передала Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа комплексов Gravehawk. Об этом сообщает UK Defence Journal.
По данным портала, легкие системы Raven создали специально для ВСУ. Они предназначены для защиты от дронов и авиации вблизи линии фронта. Тяжелые комплексы Gravehawk, в свою очередь, могут отражать дальнобойные ракеты. Их применяют для обороны городов и критически важных объектов.
«Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk», — говорится в сообщении.Отдельно отмечается, что в ближайшее время Украина должна получить дополнительные системы Gravehawk.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что страна готова отправить миротворческий контингент на Украину, но только в случае прекращения огня.