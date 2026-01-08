В Турции назвали условие отправки военных на Украину

08 января 2026, 14:36

МО Турции: отправка миротворцев на Украину возможна при прекращении огня

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция готова отправить миротворческий контингент на Украину, но только в случае прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.





В ведомстве отметили, что Анкара поддерживает любые конструктивные инициативы, направленные на достижение постоянного перемирия, и активно участвует в деятельности «коалиции добровольцев».

«Для отправки войск на Украину в рамках миротворческих сил Турции необходимо сначала обеспечить прекращение огня, а затем определить четкую миссию и установить, в какой степени каждая страна будет вносить свой вклад», — говорится в сообщении.