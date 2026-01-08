Захарова отреагировала на планы Запада разместить войска на Украине
Захарова: планы Запада разместить войска на Украине являются интервенцией
Появление на территории Украины западных войск и военной инфраструктуры Москва будет расценивать как иностранную интервенцию, представляющую угрозу безопасности РФ.
Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — добавила дипломат.
Захарова подчеркнула, что подобные предупреждения неоднократно звучали на самом высоком уровне и остаются в силе.