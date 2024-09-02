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Украина потеряет значительные людские и материальные ресурсы в Курской области. При этом украинским военным вряд ли удастся там добиться каких-либо заметных успехов.
Такой неутешительный исход операции в Курской области Киеву предрёк обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest. В публикации отмечается, что ситуация для Украины будет постепенно ухудшаться по сравнению с той, какой она была в начале вторжения. Российские же войска продолжат планомерное наступление в Донбассе, один за другим освобождая города и населённые пункты.
Эксперт указал, что ставка Киева на то, что Путин «сломается» и пойдёт на переговоры на более выгодных для Украины условиях из-за ситуации в Курской области была просто фантазией. Сейчас российские военные просто продолжают вытеснять ВСУ с занимаемых позиций, заключил автор материала.
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Александр Бойцов