Вторжение украинских войск в Курскую область ослабило их, позволив российским солдатам нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Он отметил, что после провала вторжения ВСУ на российскую территорию ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону на восточном направлении. Теперь можно наблюдать ежедневное освобождение населённых пунктов, с 2014 года находящихся под контролем Украины.
В связи с этим, операция в Курской области может стать реальным началом конца президента Украины Владимира Зеленского.
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Анастасия Чинкова