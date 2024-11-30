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Чем меньше ракет ATACMS и Storm Shadow поступит на Украину, тем меньше будет количество атак ВСУ на российские регионы. Такое резонное замечание сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Именно такие полезные последствия от удара по прибывшему на Украину составу с западными ракетами отметил специалист в разговоре с изданием «Лента.ру».
Очевидно, что чем меньший запас дальнобойных западных ракет будет у украинских военных, тем меньше ударов они смогут наносить по российской территории. По мнению эксперта, при российской атаке состава с боеприпасами было уничтожено достаточное количество ракет, как американских ATACMS, так и англо-французских Storm Shadow.
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«Пушка без снаряда не стреляет. Ракетная установка без снарядов тоже ничего не значит», — подчеркнул Дандыкин.
Очевидно, что чем меньший запас дальнобойных западных ракет будет у украинских военных, тем меньше ударов они смогут наносить по российской территории. По мнению эксперта, при российской атаке состава с боеприпасами было уничтожено достаточное количество ракет, как американских ATACMS, так и англо-французских Storm Shadow.
«Для этого такие удары и наносятся. А бить мы умеем достаточно точно», — заключил отставной военный.
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Александр Бойцов