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В ночь на 30 ноября над территорией России были сбиты 11 украинских беспилотников с помощью средств противовоздушной обороны. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 8 беспилотников ВСУ над Белгородской областью, 3 украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и наносить масштабные удары по военным объектам.
Прошлой ночью, во время попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации, над акваторией Черного моря было уничтожено три БПЛА. Telegram-канал SHOT пишет, что жители Лазаревского района Сочи слышали 2-3 громких хлопка и видели вспышки со стороны моря. Работу ПВО также видели жители Лоо, Дагомыса и Якорной Щели.
Курская область
В районе населеных пунктов Плехово, Новоивановка и Дарьино российские войска ведут ожесточенные бои. К северу от города Суджа Курской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса нанесено поражение 17 бригаде войск Украины, у противника отмечаются значительные потери в технике и личном составе. Штурмовые группы Российской армии с кровопролитными боями активно продвигаются в районе Мартыновки и Дарьино. За сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.
Донецкое направление
По сообщению Минобороны РФ, освобождено село Раздольное, расположенное к северу от Великой Новоселки. Силами российской армии из упорного пункта у перекрестка возле Раздольного выбиты подразделения ВСУ, наши бойцы продвигаются к населенному пункту Новый Комар. Кроме того, севернее Ясной поляны отмечается продвижение российских войск сторону Разлива. Бои идут в районе Веселого Гая вдоль русла Сухих Ялов.
Продолжаются бои на Часовярском участке фронта. Огнеупорный завод по прежнему остается основновным укрепрайоном ВСУ в городе. Атаки российских военных поддерживают экипажи танков Т-72Б3. Минобороны Росии сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.
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Херсонское направление
Отмечается учащение попыток диверсионно-разведывательных групп Украины высадиться на островах в районе Днепра. Все попытки украинской армии были пресечены российским военными, уничтожено несколько групп противника вместе с лодками. ВСУ не перестают обстреливать населённые пункты на левом берегу Днепра, за сутки зафиксировано 57 ударов.
Покровское направление
Российские военные продвинулись на 700 метров западнее Берестков, приближаясь к границам Старых Тернов. Освобождено село Воровское. Успешный прорыв от Петровки к Желтому позволил российским войскам занять до трети населенного пункта и значительно усложнить логистические операции ВСУ в этом районе. Подразделения, действующие в Пушкино, заняли жилые дома, что позволяет дополнительно защищать наступающие войска. Продвижение российских военных в сторону железнодорожной линии, проходящей через Покровск, в настоящий момент имеет важное стратегическое значение.
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Елена Генералова