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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации операторов беспилотников «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо».
В результате были уничтожены до 66 боевиков ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Это 11 расчётов операторов FVP-дронов. Кроме того, были уничтожены десять автомобилей повышенной проходимости. Удар наносился по пункту временного размещения операторов БПЛА подразделения «Птахи Мадьяра» в населённом пункте Журавка Харьковской области.
Подразделение аэроразведки «Птахи Мадьяра» — ротно-тактическая группа, представляющая собой наиболее известное формирование операторов FVP-дронов в рядах ВСУ. В настоящее время входит в состав 414-го отдельного полка ударных БПЛА.
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Александр Бойцов