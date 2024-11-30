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Армия Россия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, поддерживающие функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передало Министерство обороны Российской Федерации.
Ещё военнослужащие армии России смогли ударить по объектам энергетики, скоплениям живой силы и военной техники украинской стороны. В общей сложности Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 132 украинских района.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение.
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