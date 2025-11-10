Эксперт Дандыкин: Красноармейск будет освобожден ВС РФ в ближайшее время
Красноармейск (Покровск) будет освобожден Вооруженными силами России в ближайшее время. Об этом заявил Военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что дальнейшая судьба агломерации и продвижение российских войск зависят от успехов на Краснолиманском направлении, где уже идут бои за Константиновку. По словам эксперта после взятия Красноармейска предстоит серьезная зачистка территории с участием, в том числе, Росгвардии. Освобождение города создаст условия для дальнейшего продвижения армии РФ в Днепропетровскую и Запорожскую области.
Также Дандыкин сообщил о ситуации в Димитрове (Мирнограде), где в котле оказались силы ВСУ на нескольких десятках квадратных километров, и подчеркнул, что пока сдаются в плен лишь немногие. По его мнению, зима на фронте будет «горячей», несмотря на холод.
