МО РФ: ВС России освободили Гнатовку в ДНР
Вооружённые силы РФ установили контроль над населённым пунктом Гнатовка в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировало МО РФ.
В освобождении участвовали подразделения группировки войск «Центр».
«В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Берестки в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».