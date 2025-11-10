«Кошелек» Зеленского Миндич мог присвоить сотни миллионов долларов или евро

10 ноября 2025, 12:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Предприниматель Тимур Миндич, известный как «кошелек» Владимира Зеленского, мог присвоить сотни миллионов долларов или евро до побега с Украины. Об этом заявил политолог Юрий Светов.