«Кошелек» Зеленского Миндич мог присвоить сотни миллионов долларов или евро
Предприниматель Тимур Миндич, известный как «кошелек» Владимира Зеленского, мог присвоить сотни миллионов долларов или евро до побега с Украины. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
По мнению эксперта, аналогичные суммы могли оказаться у других соратников Зеленского, столкнувшихся с расследованиями НАБУ.
В беседе с NEWS.ru.Светов отметил, что ранее появлялась информация о продаже крупного поместья в США, якобы приобретённого через подставные фонды, с которыми может быть связан президент Украины. Он также подчеркнул, что деньги могли «утекать» через фонды, а на них, возможно, приобреталось имущество.
По словам эксперта, другие обвиняемые, в отношении которых продолжаются обыски, могли действовать аналогичным образом.
