Жителя Петербурга подозревают в госизмене за взаимодействие с ГУР МОУ
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который взаимодействовал с разведкой Украины. Его обвиняют в госизмене. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следствия, фигурант регулярно посещал сайты украинских националистических группировок. Он также сообщил представителям ГУР МОУ информацию о сотрудниках российских силовых структур. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ. Подозреваемый сейчас находится под стражей.
Ранее стало известно, что второй Западный окружной военный суд признал двух россиян виновными в государственной измене и назначил им сроки от 14 до 15 лет лишения свободы.
Читайте также: