Мирошник: Военных ВС РФ в плену ВСУ пытают на электрическом стуле
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, поделились шокирующими подробностями своих страданий.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости сообщил о жестоких методах пыток, применяемых к пленным.
По словам одного из бойцов, его однополчанина истязали собаками до смерти. Освобожденные военные рассказали о мучительных процедурах, включая использование электрических стульев, постоянные избиения и эксперименты с медикаментами. Эти истории подчеркивают ужасы, с которыми сталкиваются российские солдаты в плену.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
