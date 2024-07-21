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Посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике имеет важное значение на этом направлении. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» специалист охарактеризовал положение дел на этом участке фронта. Он отметил, что под Нью-Йорком идут упорные бои, но положение ВСУ крайне тяжёлое, так как они фактически попали в окружение. По мнению эксперта, украинским частям пора отступать, но оговорился, что отступление ВСУ, если вспомнить Авдеевку, часто превращается в бегство, когда брошенными оказываются раненые, оружие и боевая техника.
Дандыкин также отметил, что такое положение для ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком. В похожую ситуацию украинские войска попали и в районе Красногоровки, и ближе к Угледару. То есть, они либо в окружении, либо близки к тому, чтобы там оказаться, заключил эксперт.
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Александр Бойцов