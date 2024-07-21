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Населенные пункты Розовка Луганской народной республики и Песчаное Нижнее под Харьковом освободили российские военные. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об ударах «Искандерами» по эшелону украинских боевиков. В результате уничтожены до 240 единиц живой силы националистов, а также зарубежная техника. В частности, речь идет об американских и канадских броневиках, грузовиках и бронетранспортерах.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от агрессии со стороны киевского режима. В СМИ периодически появляется информация, что в Киеве намекают на переговоры с Москвой, однако реальных шагов к этому со стороны Украины пока нет.
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