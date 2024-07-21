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Два батальона боевиков ВСУ попали в окружение в Нью-Йорке Донецкой народной республики. Об этом сообщают военкоры, а также Telegram-каналы, ссылаясь на информацию с передовой.
«Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — приводит данные «Российская газета».
Украинский ресурс Deep State (DS) 5 июля сообщал, что националисты попали в затруднительное положение под Торецком и Нью-Йорком. Позже, 10 июля, стало известно, что российские войска продвигаются к центру Нью-Йорка в районе Артемовска в ДНР.
До этого сообщалось, что российская армия освободила Розовку Луганской народной республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
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Никита Кротов