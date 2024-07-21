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В случае продолжения конфликта Вооружённые силы Украины (ВСУ) неизбежно понесут ещё большие людские потери. Кроме того, страна потеряет и другие территории.
Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deev Dive он напрямую обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Дэвис также добавил, что будет увеличиваться разрушенных украинских городов, как будет расти количество территорий, которых лишится Киев. Американский офицер подчеркнул, что ВСУ из-за безнадёжного положения на фронте ожидает развал, а Зеленский не хочет делать то единственное, что сделать в сложившейся ситуации необходимо.
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«Вы не можете победить. И люди вашей страны будут умирать в большем количестве», — сказал отставной военный.
Дэвис также добавил, что будет увеличиваться разрушенных украинских городов, как будет расти количество территорий, которых лишится Киев. Американский офицер подчеркнул, что ВСУ из-за безнадёжного положения на фронте ожидает развал, а Зеленский не хочет делать то единственное, что сделать в сложившейся ситуации необходимо.
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Александр Бойцов