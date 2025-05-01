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Установление полного контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики является важнейшей целью Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В связи с этим он оценил освобождение села Новое на границе Харьковской области и ДНР. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист отметил важность взятия этого населённого пункта, которое приближает полное освобождение от ВСУ территории ДНР. Также, по словам эксперта, большое значение имеет создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями.
Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.
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Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.
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Александр Бойцов