Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая

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Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск, стремясь расширить свои контрольные зоны и оказывать давление на противника. Среди значительных достижений — освобождение ряда населённых пунктов, блокирование украинских подразделений и укрепление стратегически важных позиций.
В материале «Радио 1» мы рассмотрим, как складывается обстановка в приграничных российских регионах и в населённых пунктах, находящихся на передовой.
За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотных летательных аппаратовРоссийские войска провели удар дронов по объектам ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, при этом большинство целей украинские силы не смогли перехватить. Также наблюдалась активность БПЛА в Центральной и Западной Украине. В ответ, украинские военные атаковали Муромск и приборостроительный завод во Владимирской области. За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотников.
Некоторые делают это добровольно, а других заставляют родственники, полагая, что женщин не отправят на фронт.
Это приводит к ухудшению отношений в семьях и даже к расставаниям. Григорьева привела пример мужчины, который пытался лишить жену родительских прав, чтобы стать опекуном и получить отсрочку от службы.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве.
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За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотных летательных аппаратовРоссийские войска провели удар дронов по объектам ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, при этом большинство целей украинские силы не смогли перехватить. Также наблюдалась активность БПЛА в Центральной и Западной Украине. В ответ, украинские военные атаковали Муромск и приборостроительный завод во Владимирской области. За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотников.
Обстановка в Сумской областиВ Сумской области российские войска продолжают закрепляться в районе Беловодов и Басовки. Украинские операторы БЛА активно пытаются нарушить снабжение передовых подразделений.
Позиционные боиЮжнее, в лесах у Демидовки и Поповки, продолжаются позиционные бои. Любые попытки продвижения ВСУ пресекаются ударами операторов дронов.
Обстрелы приграничья Белгородской областиПротивник продолжает обстреливать приграничные территории Белгородской области, создавая угрозу для местного населения и инфраструктуры.
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Бои на купянском направленииНа купянском направлении российские вооружённые силы ведут бои на рубеже Дорошовка и Малая Шапковка, вдоль трассы Р79.
Успехи на Лиманском направленииНа Лиманском направлении зафиксированы успехи в районе Катериновки и Невского — освобождено село Новое, в ходе чего также удалось пленить отделение пехоты противника.
Российские войска освободили Новое в ДНР
Ситуация на Северском направленииНа Северском направлении продолжаются бои к западу от Белогоровки, где российским штурмовикам удалось приблизиться к Григоровке.
Часов ЯрВ Часовом Яре не прекращаются столкновения, а в Дзержинске российские войска продолжают бои на северных окраинах города и в прилегающих окрестностях.
Контроль на Покровско-Мирноградском направленииНа Покровско-Мирноградском направлении российские войска после ожесточенных боёв восстановили контроль над селом Шевченко и продвинулись в районе балки Глубина.
Фото: iStock/Anna_Anikina
Украинки вступают в ряды ВСУСоветник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева сообщила, что некоторые женщины на Украине вступают в ряды армии, чтобы спасти своих мужей от мобилизации.
Некоторые делают это добровольно, а других заставляют родственники, полагая, что женщин не отправят на фронт.
Это приводит к ухудшению отношений в семьях и даже к расставаниям. Григорьева привела пример мужчины, который пытался лишить жену родительских прав, чтобы стать опекуном и получить отсрочку от службы.
Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве.
«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.
Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВОПрошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины.
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Дарья Осипова