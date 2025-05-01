Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие

ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие

ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли минимум семь человек
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей.

По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.

Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.

В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.

Читайте также:

RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»

Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО

Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
#всу
#атака
#дрон
#рынок
#херсонская область
#погибшие
#бпла
#сво
#удар
Пригожин негодует из-за намерения СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин
01 мая 2025, 12:16

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин, сообщило издание Газета.Ru.
Валерия представила клип на композицию «С чего начинается Родина» и попала в скандал. В ролике артистка поет на фоне разрушенных зданий, из-за этого СБУ хочет проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — выразил свое мнение муж Валерии.

Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон», — добавил Пригожин.

Читайте также:

Украинские спецслужбы разберут клип певицы Валерии для установки локации съемок

«Симптомы вернулись»: недавно родившая невестка Валерии рассказала о болезни старшей дочери

Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию
#певица
#продюсер
#съёмки
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»
01 мая 2025, 11:13

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Телеканал RT опубликовал первую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвящённого освобождению российского региона от ВСУ и операции «Поток».
В документальном фильме военкора RT Влада Андрицы продемонстрированы эксклюзивные кадры пятидневного прорыва российских войск и подробности операции «Поток», которая за считанные часы обрушила всю эшелонированную оборону ВСУ и вынудила украинских бойцов стремительно бежать из Курской области.

Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.

В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.

Читайте также:

От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей

Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР

Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
#курская область
#военные
#армия
#контроль
#кадры
#операции
#сво
#всу
#вс рф
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Денис Косяков высказывался против верующих, критиковал специальную военную операцию и КВН: где он сейчас?
01 мая 2025, 10:44

Денис Косяков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Денис Косяков — известный российский артист, автор сценариев и ведущий телевизионных передач, получивший широкую известность благодаря своим выступлениям в юмористических программах и сериалах.
В материале «Радио 1» расскажем причины критики Дениса Косякова в адрес КВН, его текущие занятия и высказывания о специальной военной операции (СВО).

Чем известен Денис Косяков

Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и служил в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

Творческая биография артиста началась с КВН, где он был капитаном зеленоградской команды «УО» и вел Лигу чемпионов КВН Московской области в 2012 году.

Наибольшую известность Косяков получил благодаря участию в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев 1». В последнем проекте он также выступил в роли сценариста и автора идеи.

Фото: iStock/fergregory

Что Денис Косяков говорил о спецоперации

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, Денис Косяков столкнулся с негативной реакцией в соцсетях. По данным СМИ, он опубликовал пост, где якобы сравнил важность Apple Pay с событиями в Донбассе. Однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию, заявив, что никогда не делал таких сравнений и что это наглая ложь.

Косяков также поделился своими переживаниями: в первую неделю после начала СВО он потерял сон и похудел на шесть килограммов. Он отметил, что ему было трудно смотреть новости и читать комментарии, но со временем нашел способы справляться с эмоциями, общаясь с людьми и читая.

Кроме того, до начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги.

За что Денис Косяков критикует КВН

Денис раскритиковал финал Высшей лиги КВН — 2023 за отсутствие новых команд. Он выразил недовольство тем, что игра стала однообразной.

«Мне осточертело это старое одинаковое нечто. Нужна свежая кровь в КВН», — отметил он.

Также актер высказался о ведущем фестиваля «Голосящий КиВиН», Александре Олешко, назвав его «худшим ведущим у КВН».

Фото: iStock/Shumoff

Что известно о личной жизни Косякова

Денис Косяков женился на Елене Фитилевой в 2011 году, пара познакомилась еще в студенчестве.

У них двое сыновей — Денис (родился в 2012 году) и Дмитрий (родился в 2017 году).

Артист мечтал о большой семье и даже рассматривал возможность усыновления ребенка из детского дома. Однако в августе 2023 года он сообщил о разводе с супругой, объяснив это изменениями в жизни жены и ее интересах.

Фото: iStock/Rawf8

Чем сейчас занимается Денис Косяков

В настоящее время Денис Косяков продолжает свою активную деятельность в кино и театре. Запланированы премьеры нескольких его проектов, а также он гастролирует по России с театральной постановкой и выступает на сценах московских театров.

Читайте также:

Всему виной пропаганда: Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Дочь Волочковой отказалась от медового месяца – причина

После объявления Галустяна о разводе его беременная визажистка опубликовала фото с оголённым животом
#кино
#актёр
#артист
#квн
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
01 мая 2025, 09:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск, стремясь расширить свои контрольные зоны и оказывать давление на противника. Среди значительных достижений — освобождение ряда населённых пунктов, блокирование украинских подразделений и укрепление стратегически важных позиций.
В материале «Радио 1» мы рассмотрим, как складывается обстановка в приграничных российских регионах и в населённых пунктах, находящихся на передовой.

За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотных летательных аппаратов

Российские войска провели удар дронов по объектам ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях, при этом большинство целей украинские силы не смогли перехватить. Также наблюдалась активность БПЛА в Центральной и Западной Украине. В ответ, украинские военные атаковали Муромск и приборостроительный завод во Владимирской области. За сутки российская ПВО уничтожила 38 беспилотников.

Обстановка в Сумской области

В Сумской области российские войска продолжают закрепляться в районе Беловодов и Басовки. Украинские операторы БЛА активно пытаются нарушить снабжение передовых подразделений.

Позиционные бои

Южнее, в лесах у Демидовки и Поповки, продолжаются позиционные бои. Любые попытки продвижения ВСУ пресекаются ударами операторов дронов.

Обстрелы приграничья Белгородской области

Противник продолжает обстреливать приграничные территории Белгородской области, создавая угрозу для местного населения и инфраструктуры.

Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе
Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе

Бои на купянском направлении

На купянском направлении российские вооружённые силы ведут бои на рубеже Дорошовка и Малая Шапковка, вдоль трассы Р79.

Успехи на Лиманском направлении

На Лиманском направлении зафиксированы успехи в районе Катериновки и Невского — освобождено село Новое, в ходе чего также удалось пленить отделение пехоты противника.

Российские войска освободили Новое в ДНР
Российские войска освободили Новое в ДНР

Ситуация на Северском направлении

На Северском направлении продолжаются бои к западу от Белогоровки, где российским штурмовикам удалось приблизиться к Григоровке.

Часов Яр

В Часовом Яре не прекращаются столкновения, а в Дзержинске российские войска продолжают бои на северных окраинах города и в прилегающих окрестностях.

Контроль на Покровско-Мирноградском направлении

На Покровско-Мирноградском направлении российские войска после ожесточенных боёв восстановили контроль над селом Шевченко и продвинулись в районе балки Глубина.

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинки вступают в ряды ВСУ

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева сообщила, что некоторые женщины на Украине вступают в ряды армии, чтобы спасти своих мужей от мобилизации.

Некоторые делают это добровольно, а других заставляют родственники, полагая, что женщин не отправят на фронт.

Это приводит к ухудшению отношений в семьях и даже к расставаниям. Григорьева привела пример мужчины, который пытался лишить жену родительских прав, чтобы стать опекуном и получить отсрочку от службы.

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве


Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве

Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины.

Читайте также:

Суд в Латвии приговорил к 6 годам тюрьмы своего гражданина, воевавшего на стороне ВС РФ

Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области

От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей
#бпла
#контроль
#парад
#село
#мужчины
#всу
#зеленский
#удар
#пво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье назвало находящихся во власти виновников в трагедии в Одессе
Виновники в трагедии в Доме профсоюзов заняли места в силовых структурах
01 мая 2025, 08:20

Фото: iStock/Multipedia

Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал о высокопоставленных фигурах в украинской власти, которые, по его словам, были причастны к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, стал советником главы областного управления полиции. Он родом из Львова. Также в числе виновных упоминается Андрей Юсов, ныне пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам источника, один из виновных в трагедии числится погибшим, однако есть сведения, что он тайно покинул территорию Украины. Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, также принимал участие в беспорядках 2 мая и впоследствии стал народным депутатом от Народного фронта, а затем советником министра МВД. В настоящее время он также якобы числится погибшим.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к разрушению палаточного лагеря на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. События того дня остаются предметом споров и расследований до сих пор.

Читайте также:

Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО

Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область

Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат
#мвд
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате