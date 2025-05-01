ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие

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ВСУ атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей.
По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.
Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.
В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.
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По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.
Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.
В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.
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Анастасия Чинкова