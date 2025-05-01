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Командование ВСУ разместило у линии фронта на Южнодонецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, иностранные наёмники в немалом количестве были переброшены в зону боевых действий на юге Донецкой Народной Республики сравнительно недавно.
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«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.По их словам, иностранцы входят в состав 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили украинские военнопленные из этого соединения.
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Александр Бойцов