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ВСУ перебросили в южную часть ДНР большую группу иностранных наёмников

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ разместило у линии фронта на Южнодонецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, иностранные наёмники в немалом количестве были переброшены в зону боевых действий на юге Донецкой Народной Республики сравнительно недавно.

«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.

По их словам, иностранцы входят в состав 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили украинские военнопленные из этого соединения.

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#иностранцы
#всу
#наемники
#днр
Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
01 мая 2025, 12:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

Установление полного контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики является важнейшей целью Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В связи с этим он оценил освобождение села Новое на границе Харьковской области и ДНР. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист отметил важность взятия этого населённого пункта, которое приближает полное освобождение от ВСУ территории ДНР. Также, по словам эксперта, большое значение имеет создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями.

Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.

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#эксперт
#днр
#всу
#зеленский
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ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли минимум семь человек
01 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей.

По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.

Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.

В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.

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#всу
#атака
#дрон
#рынок
#херсонская область
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Пригожин негодует из-за намерения СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин
01 мая 2025, 12:16

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин, сообщило издание Газета.Ru.
Валерия представила клип на композицию «С чего начинается Родина» и попала в скандал. В ролике артистка поет на фоне разрушенных зданий, из-за этого СБУ хочет проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — выразил свое мнение муж Валерии.

Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон», — добавил Пригожин.

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#певица
#продюсер
#съёмки
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RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»
01 мая 2025, 11:13

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Телеканал RT опубликовал первую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвящённого освобождению российского региона от ВСУ и операции «Поток».
В документальном фильме военкора RT Влада Андрицы продемонстрированы эксклюзивные кадры пятидневного прорыва российских войск и подробности операции «Поток», которая за считанные часы обрушила всю эшелонированную оборону ВСУ и вынудила украинских бойцов стремительно бежать из Курской области.

Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.

В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.

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Денис Косяков высказывался против верующих, критиковал специальную военную операцию и КВН: где он сейчас?
01 мая 2025, 10:44

Денис Косяков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Денис Косяков — известный российский артист, автор сценариев и ведущий телевизионных передач, получивший широкую известность благодаря своим выступлениям в юмористических программах и сериалах.
В материале «Радио 1» расскажем причины критики Дениса Косякова в адрес КВН, его текущие занятия и высказывания о специальной военной операции (СВО).

Чем известен Денис Косяков

Денис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и служил в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

Творческая биография артиста началась с КВН, где он был капитаном зеленоградской команды «УО» и вел Лигу чемпионов КВН Московской области в 2012 году.

Наибольшую известность Косяков получил благодаря участию в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев 1». В последнем проекте он также выступил в роли сценариста и автора идеи.

Фото: iStock/fergregory

Что Денис Косяков говорил о спецоперации

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, Денис Косяков столкнулся с негативной реакцией в соцсетях. По данным СМИ, он опубликовал пост, где якобы сравнил важность Apple Pay с событиями в Донбассе. Однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию, заявив, что никогда не делал таких сравнений и что это наглая ложь.

Косяков также поделился своими переживаниями: в первую неделю после начала СВО он потерял сон и похудел на шесть килограммов. Он отметил, что ему было трудно смотреть новости и читать комментарии, но со временем нашел способы справляться с эмоциями, общаясь с людьми и читая.

Кроме того, до начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги.

За что Денис Косяков критикует КВН

Денис раскритиковал финал Высшей лиги КВН — 2023 за отсутствие новых команд. Он выразил недовольство тем, что игра стала однообразной.

«Мне осточертело это старое одинаковое нечто. Нужна свежая кровь в КВН», — отметил он.

Также актер высказался о ведущем фестиваля «Голосящий КиВиН», Александре Олешко, назвав его «худшим ведущим у КВН».

Фото: iStock/Shumoff

Что известно о личной жизни Косякова

Денис Косяков женился на Елене Фитилевой в 2011 году, пара познакомилась еще в студенчестве.

У них двое сыновей — Денис (родился в 2012 году) и Дмитрий (родился в 2017 году).

Артист мечтал о большой семье и даже рассматривал возможность усыновления ребенка из детского дома. Однако в августе 2023 года он сообщил о разводе с супругой, объяснив это изменениями в жизни жены и ее интересах.

Фото: iStock/Rawf8

Чем сейчас занимается Денис Косяков

В настоящее время Денис Косяков продолжает свою активную деятельность в кино и театре. Запланированы премьеры нескольких его проектов, а также он гастролирует по России с театральной постановкой и выступает на сценах московских театров.

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