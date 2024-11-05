Эксперт Караганов назвал сроки поражения Запада на Украине

Сергей Караганов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине, вынудив США уйти «на позиции нормальной великой державы». Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает РИА Новости.
По его словам, доминирующая в мире социально-экономическая модель устарела, что, как считает Караганов, связано с ростом потребления и деградацией человека.
Эксперт выразил мнение, что противоречия между новыми континентами и государствами продолжат существовать. Караганов также напомнил о подобных этапах, которые переживала Индия, КНР, а также старый Запад, который, теряя прежнее влияние, начинает активно действовать — сначала в отношении Китая, после чего и РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Эксперт выразил мнение, что противоречия между новыми континентами и государствами продолжат существовать. Караганов также напомнил о подобных этапах, которые переживала Индия, КНР, а также старый Запад, который, теряя прежнее влияние, начинает активно действовать — сначала в отношении Китая, после чего и РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова