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Эксперт Караганов назвал сроки поражения Запада на Украине

Караганов: Россия за 2 года нанесет поражение Западу на Украине
Сергей Караганов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Сергей Караганов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине, вынудив США уйти «на позиции нормальной великой державы». Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает РИА Новости.
По его словам, доминирующая в мире социально-экономическая модель устарела, что, как считает Караганов, связано с ростом потребления и деградацией человека.

Эксперт выразил мнение, что противоречия между новыми континентами и государствами продолжат существовать. Караганов также напомнил о подобных этапах, которые переживала Индия, КНР, а также старый Запад, который, теряя прежнее влияние, начинает активно действовать — сначала в отношении Китая, после чего и РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мартиндейл рассказал об украинских военных, пытавшихся покинуть зону СВО
Мартиндейл: часть военных ВСУ просила помочь с выездом в США
05 ноября 2024, 09:11

MФото: iStock/ariia Kokorina

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Америку. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу силовые структуры России сообщили, что они вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла с территории, контролируемой ВСУ.

Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.

Штаб обороны ДНР в конце октября упоминал, что американец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.

«Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез», — сказал он.

Он также добавил, что среди украинских военных все еще есть те, кто придерживается нацистских идей и стремится одержать победу над Россией, но их боевой дух значительно снизился по сравнению с прошлым годом.

В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры
05 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/aapsky

В ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом проинформировал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано не менее 144 взрывов, в результате которых пострадали ряд объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, какие именно объекты были повреждены, однако отметил, что информация о разрушениях поступает от местных жителей.

Запорожская область была объявлена субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. На сегодня более 70% территории области находится под контролем России, в то время как город Запорожье и его окрестности остаются под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#воздушная тревога
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Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО
Воевавший за ВСУ известный барабанщик-сатанист Состин погиб под Покровском
05 ноября 2024, 08:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС России на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне украинской армии. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев назвал Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.

Уточняется, что Состин находился на покровском направлении с прошлого вторника. Он погиб в возрасте 39 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно необходимое условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ Винокуров: для денацификации Украины нужно устранить киевский режим
05 ноября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/reflection_art

Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.

Винокуров подчеркнул, что нейтрализация угроз с территории Украины остается первоочередной задачей, так как «киевские террористы» могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже осуществить прямое вторжение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ
Northpennnow: при попытке прорыва ДРГ в Брянскую область убит наемник Навроцки
05 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/breakermaximus

В конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом информирует издание Northpennnow.
Сообщается, что 35-летний ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце», погиб во время разведывательно-диверсионной операции, в которой он участвовал в качестве добровольца в рядах Вооруженных сил Украины. Навроцки служил сержантом артиллерии на протяжении 20 лет и проходил службу в различных подразделениях.

Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях в Кувейте, Ираке и Афганистане, прежде чем уйти в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.

Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, подтвердила гибель сына на своей странице в социальных сетях, выразив глубокую скорбь.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России шесть БПЛА ВСУ
05 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в Telegram-канале МО РФ.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Минобороны: Разведчики ВДВ перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области
ВС РФ заблокировали маршрут ВСУ в Курскую область минным шлагбаумом
05 ноября 2024, 05:46

Фото: iStock/Neznam

Российские силы восстановили госграницу в районе Глушковского района Курской области, заблокировав маршрут ВСУ с помощью минного шлагбаума, сообщает Минобороны.
«Тульские разведчики-десантники установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ пытались прорваться на нашу территорию», — информирует ведомство.
Украинские силы 6 августа предприняли попытку вторжения в Курскую область, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боев ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат и значительное количество техники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытался помешать российскому наступлению в Донбассе, но эти попытки оказались безуспешными.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции для защиты населения.

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«Убитый» из Селидово подтвердил, что жив, и поздравил россиян с Днем народного единства
«РВ»: командир роты «Центр» опроверг сообщения об уничтожении дроном ВСУ
05 ноября 2024, 05:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командир российской штурмовой роты «Центр» с позывным Канелло поздравил россиян с Днем народного единства, выступив в ответ на слухи о своей гибели.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») передал, что после распространения видео Канелло узнал от жены о слухах в украинских СМИ, где утверждалось, что он был уничтожен дроном ВСУ.

На видео, где бойцы проверяли район Селидово, Канелло рассказал, что лично обследовал участок и убедился в отсутствии противника.

«На куражах сам влетел на этот участок — все разведали, противника не было... понял, что город наш», — поделился он.
Канелло ответил на дезинформацию, что западные противники всего лишь тешат эго и пытаются убедить свой народ, что у них длинные руки. Однако на деле длинные у них только языки.

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В Киевской области произошли взрывы
ТСН: в Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
05 ноября 2024, 03:54

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Киевская область — взрывы», — спишет издание, ссылаясь на мониторинговые каналы.
До этого украинские информагентства сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской области.

Согласно сведеньям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоге звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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