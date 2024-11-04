Маргарита Симоньян (Фото: сайт Кремля)
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Об этом она сообщила, выступая на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.
Главред подчеркнула, что на сегодняшний день должен существовать внутренний закон, пока идут боевые действия, — помогать.
По ее словам, помощь необходима не только бойцам спецоперации, но и жителям Курской области, Белгородской области, а также новых российских территорий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Если не знаете как, спросите нас, у нас масса заявок проверенных от конкретных подразделений, все написано, что надо купить», — добавила Симоньян.
По ее словам, помощь необходима не только бойцам спецоперации, но и жителям Курской области, Белгородской области, а также новых российских территорий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова