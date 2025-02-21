На Украине назвали катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа

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На Украине публичный конфликт между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом назвали катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского...», — передают слова Гончаренко* в издании Hill.
Как пишут РИА Новости, своем интервью депутат отметил, что критика американского президента со стороны главы киевского режима была ошибочной. Последний обвинил Трампа в том, что он находится «в пузыре дезинформации». По словам Гончаренко*, после этого было понятно, что лидер США ответит на подобное заявление.
Напомним, что в среду 19 февраля Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». В ответ на критику американского президента тот заявил, что Трамп живет «в пузыре дезинформации» и подчеркнул, что среди граждан Украины его поддерживает 57% населения.
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