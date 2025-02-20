Менее 16 процентов украинцев поддержат Зеленского на потенциальных выборах главы государства

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Согласно опросу, лишь 15,9% украинцев готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. Этим поделились в центре СОЦИС.
«Зеленский уверенно держит второе место. Его рейтинг, если верить СОЦИСу, по состоянию на начало февраля составляет примерно 16%», — передают результаты исследования украинские СМИ.
На лидирующей строчке в опросе расположился экс-главком ВСУ Валерий Залужный, за которого готовы отдать свой голос 27,2% украинцев. Бывший президент Украины Петр Порошенко* вызывает доверие лишь у 5,6% граждан. Свыше 21% респондентов не смогли определиться с кандидатом. Опрос проводился при том условии, если бы выборы на Украине состоялись в феврале.
Если сравнивать с результатами прошлого года, то Зеленский утратил доверие у почти 6% граждан. Тогда свой голос за главу киевского режима готовы были отдать 21,7% украинцев.
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