Украина распространила фейк о смерти губернатора Самарской области Федорищева

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Украина распространила фейковую новость о смерти губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом глава региона проинформировал в личном Telegram-канале.
«Пока ехал на тестовый проезд на новых «Львятах», <…> прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги, укронацисты, распространяют в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», — сказано в публикации Федорищева.
Украина регулярно выпускает фейки, связанные с российскими официальными лицами.
Ранее стало известно, что над регионами России за четыре часа сбили 28 украинских дронов.
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