Эксперт Кондратьев: американский Switchblade является дроном прошлого поколения

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Американский беспилотник Switchblade 600 — это дрон прошлого поколения, который во многом уступает российскому «Ланцету». Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, радиус применения этого БПЛА ограничен 40 километрами, вес превышает 20 килограммов, потому использовать его можно лишь на линии боевого соприкосновения.
«При его разработке основная ставка делалась на его мобильность и возможность переноса одним военнослужащим по нескольких аппаратов. Соответственно, пришлось пожертвовать определенными техническими характеристиками, в том числе дальностью. <...> Он значительно уступает российскому «Ланцету» по своим характеристикам дальности, времени полета и массе боевой части. Это прошлое поколение тактических барражирующих боеприпасов, разработан 13 лет назад», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Кондратьев добавил, что из-за крайне высокой стоимости и скудных возможностей Switchblade 600 очень плохо продается и пользуется популярностью лишь в странах НАТО.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Дрон российские военные сбили из обычного охотничьего ружья. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.
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Данил Пономарев