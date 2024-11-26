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Эксперт Кондратьев: американский Switchblade является дроном прошлого поколения

Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Американский беспилотник Switchblade 600 — это дрон прошлого поколения, который во многом уступает российскому «Ланцету». Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, радиус применения этого БПЛА ограничен 40 километрами, вес превышает 20 килограммов, потому использовать его можно лишь на линии боевого соприкосновения.
«При его разработке основная ставка делалась на его мобильность и возможность переноса одним военнослужащим по нескольких аппаратов. Соответственно, пришлось пожертвовать определенными техническими характеристиками, в том числе дальностью. <...> Он значительно уступает российскому «Ланцету» по своим характеристикам дальности, времени полета и массе боевой части. Это прошлое поколение тактических барражирующих боеприпасов, разработан 13 лет назад», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Кондратьев добавил, что из-за крайне высокой стоимости и скудных возможностей Switchblade 600 очень плохо продается и пользуется популярностью лишь в странах НАТО.



Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США. Дрон российские военные сбили из обычного охотничьего ружья. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.

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Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России
26 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/3D_generator

В министерстве обороны РФ заявили о подготовке ответных действий в связи с недавними атаками ВСУ на объекты в Курской области. По данным ведомства, за последние три дня украинцы нанесли два удара с использованием дальнобойных ракет ATACMS американского производства.
По информации Минобороны, 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе населённого пункта Лотаревка западнее Курска. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. В результате повреждена радиолокационная станция, среди военнослужащих есть раненые.

Ещё один удар ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми выпущенных украинцами ракет ATACMS цели достигла одна. Остальные были сбиты боевыми расчётами С-400 и «Панцирь». В результате лёгкие ранения получили два военнослужащих. Также была незначительно повреждена аэродромная инфраструктура.

В министерстве не уточнили, какого рода ответ последует после атак российской территории ракетами ATACMS, но подчеркнули, что ситуация с ударами контролируется.

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#ракеты
#удар
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Полковник Бо: Запад не сумел подготовить ВСУ к конфликту должным образом
26 ноября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Западные страны не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
В интервью TouTube-каналу Dialogue Works он напомнил о постоянных жалобах Зеленского, который утверждает, что обучения и инструктажи, которые прошли украинские военные под руководством западных инструкторов, совершенно не отвечают требованиям нынешнего конфликта.

По словам военного, западные армии воевали на протяжении последних 30 лет во многих местах, включая Афганистан. Однако приобретённый ими опыт неприменим для конфликта в Европе, так как они привыкли к совершенно другому типу ведения боевых действий, где противник, как правило, не обладал высокими технологиями.

«Россия, напротив, полностью готова к такого рода конфликтам», — заключил полковник.

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«Судьба Наполеона»: В Британии раскрыли перспективы войск Запада на Украине
Меркурис: войска Британии и Франции повторят судьбу Наполеона на Украине
26 ноября 2024, 16:34

Фото: iStock/e-crow

Если Франция и Великобритания все же решат отправить на Украину свои войска, то их ожидает судьба Наполеона Бонапарта. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Самое время отправить французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими, в конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что этот вопрос подняли несмотря на угрозу правительственного и политического кризисов Парижу и Лондону. По словам Меркуриса, это может перерасти в серьезные экономические проблемы.

Ранее газета Le Monde сообщала, что страны Европы возобновили обсуждения возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний. По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа.

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Профессор Малинен назвал последствия применения ракеты «Орешник» ужасающими
26 ноября 2024, 16:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Руководство Североатлантического альянса продолжает эскалацию. В то же время последствия применения новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» ужасают.
Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен. В своей социальной сети Х он назвал ракету «Орешник» «оружием Судного дня», которое Россия применила для удара по военному заводу в Днепропетровске. Несмотря на последствия, которые ужасают, «безумцы в руководстве НАТО» продолжают эскалацию ситуации, недоумевает учёный.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американское правительство, несмотря на применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», не изменило своей позиции относительно оказания поддержки Киеву.

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ВСУ попытались убить главу Новокаховского округа и его зама
26 ноября 2024, 16:18

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а также других сотрудников администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации», — говорится в сообщении.

Еще один удар пришелся по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Максима Новака.

В результате атаки вражеских беспилотников никто не пострадал, однако оба автомобиля сильно повреждены.

13 ноября утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ. Он погиб. Взрыв произошёл в результате спецоперации, проведённой Службой безопасности Украины (СБУ).

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ВСУ дважды за три дня атаковали Курскую область дальнобойными ракетами
26 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ дважды за три дня ударили дальнобойным западным оружием по объектам на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска нанесли удары по региону накануне ночью. Ракеты удалось сбить над городом Курчатов и над несколькими приграничными населёнными пунктами. Этот удар был комбинированным – помимо американских дальнобойных ракет также использовались беспилотники.

В общей сложности в ночь на понедельник были выпущены семь ракет ATACMS и пять беспилотников.

Также во вторник в Белом доме впервые официально признали наличие у Украины разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по РФ.

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Три человека погибли при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке
26 ноября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/conejota

В Новой Каховке Херсонской области боевики ВСУ обстреляли пассажирский автобус. В результате погибли три человека, ещё семеро получили ранения.
Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, обстрел вёлся из 120-миллиметрового миномёта. Одна из мин угодила прямо в автобус. Окончательная информация о пострадавших ещё уточняется. На данный момент известно о трёх погибших и семерых раненых.

Накануне украинцы атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, медики ехали по вызову к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из машины буквально за секунду до удара. Пациент, к которому они не успели из-за разбитой машины, скончался.

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ВС РФ сбили американский Switchblade 600 в Курской области из обычного ружья
26 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, при стрельбе из охотничьего ружья необязательно попадать непосредственно в двигатель.
«Его бывает достаточно, потому что дробь разлетается в разные стороны. Необязательно пулей попадать в двигатель беспилотника, чтобы его сбить. Дробь бьет и по винтам, и по корпусу, и по всему остальному, поэтому ей легче сбивать», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт также добавил, что существуют ружья с радиоэлектронным компонентом, которые подавляют беспилотники. Для этого достаточно определить частоту, на которой управляется БПЛА.
«Это иностранный беспилотник, который несет боевой заряд и может нанести большой ущерб нашим объектам. Сбить удалось, безусловно, благодаря навыкам, мастерству бойцов», — резюмировал Литовкин.
Напомним, о том, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США сообщал Telegram-канал SHOT. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.

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Песков: рассуждения о размещении ЯО на Украине являются безответственными
26 ноября 2024, 15:28

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Рассуждения о возможном размещении ядерного оружия на Украине безответственны, те, кто об этом говорят, плохо понимают реальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

«Вы знаете, даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряжённости, есть такой крайний экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему экстремистскому флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение», — заявил Песков.

По его словам, люди, которые думают о предоставлении Украине ядерного оружия не понимают, о чем говорят и не представляют себе реальность всего этого. Кроме того, они всегда остаются анонимными, заключил Песков, говоря о статье NYT.

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