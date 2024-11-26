ВС РФ сбили американский Switchblade 600 в Курской области из обычного ружья

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Бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, при стрельбе из охотничьего ружья необязательно попадать непосредственно в двигатель.
«Его бывает достаточно, потому что дробь разлетается в разные стороны. Необязательно пулей попадать в двигатель беспилотника, чтобы его сбить. Дробь бьет и по винтам, и по корпусу, и по всему остальному, поэтому ей легче сбивать», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Эксперт также добавил, что существуют ружья с радиоэлектронным компонентом, которые подавляют беспилотники. Для этого достаточно определить частоту, на которой управляется БПЛА.
«Это иностранный беспилотник, который несет боевой заряд и может нанести большой ущерб нашим объектам. Сбить удалось, безусловно, благодаря навыкам, мастерству бойцов», — резюмировал Литовкин.Напомним, о том, что ВСУ впервые применили в Курской области тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства США сообщал Telegram-канал SHOT. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.
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