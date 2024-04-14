Эксперт Леонков на основе опыта СВО назвал неэффективным западный подход к ПВО

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Опыт специальной военной операции наглядно продемонстрировал, что современная система противовоздушной обороны должна функционировать в едином информационном пространстве. Об этом заявил военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В беседе с РИА Новости эксперт указал, что такая постановка работы позволит максимально эффективно и быстро выявлять средства воздушного нападения, перераспределять поражение целей между всеми комплексами ПВО и другими средствами, включая авиацию и системы радиоэлектронной борьбы.
Также современные системы ПВО должны уметь эффективно отражать комбинированные удары. Система ПВО, которую страны НАТО «обкатали» на Украине, оказалась неэффективной, считает Леонков. Она не сумела объединить комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей и не смогла противостоять российским гиперзвуковым ракетам и средствам нападения со сниженной радиолокационной заметностью, пояснил военный аналитик.
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Александр Бойцов