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Эксперт Меркурис предрёк приближение последней кульминационной битвы на Донбассе

20 июля 2024, 17:01
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В ближайшее время может произойти финальная битва за Донбасс, которая станет кульминацией украинского конфликта. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.


В своём блоге на YouTube он отметил, что основные украинские оборонительные позиции начинают разрушаться. Сопротивление частей ВСУ неуклонно ослабевает. Аналитик предположил, что тяжёлые бои на Донбассе будут продолжаться ещё три или четыре месяца, а затем, когда российские войска займут ещё большее количество населённых пунктов, там начнётся решающая битва.

По словам Меркуриса, в последнее время появляется всё больше информации о дезорганизованности в рядах ВСУ. Дело в том, что измотанные украинские солдаты всё меньше хотят, да и просто не могут сражаться с той же интенсивностью, что прежде. ВСУ просто не способны уже сдерживать натиск российских войск. С любой стороны, ситуация для Киева на фронте очень плохая, заключил эксперт.

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Сальдо: Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен
20 июля 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

На Херсонском направлении военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что Днепр для украинских боевиков превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат, которых раз за разом отправляли в бессмысленные и самоубийственные атаки на левобережье херсонщины, где все они сложили головы, отметил Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что сами украинские солдаты уже понимают всю тщетность наступательных действий командования ВСУ на Херсонском направлении, поэтому всё чаще предпочитают сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.

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#херсонская область
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ВСУ отозвали самолеты и вертолеты с Купянского направления
20 июля 2024, 15:04

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ практически отказались от задействования самолетов и вертолётов на Купянском направлении. Об этом российский боец с позывным Паук рассказал изданию РИА Новости.
По его словам, на такой шаг украинское командование пошло из-за российских систем ПВО.

Примечательно, что около шести месяцев назад противник активно использовал пилотируемую авиацию на этом участке фронта. Однако все летательные аппараты были успешно поражены зенитными войсками ВС РФ, что вынудило ВСУ сократить использование техники такого вида.

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Украина опубликовала доказательства преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС
20 июля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/DmyTo

17 июля российские спасатели дважды попали под атаку беспилотников в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Теперь Украина опубликовала в интернете видеозапись этих ударов, что станет очередным доказательством преступлений Киева для Международного суда ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. Первая атака на пожарный автомобиль произошла, когда спасатели прибыли на тушение загоревшегося автомобиля, который также запылал ранее от сброса беспилотника. Второй атаке машина подверглась, когда машина МЧС ехала обратно в пожарную часть. В ведомстве подчеркнули, что противник прицельно сбрасывал боеприпасы с дронов, стараясь попасть именно по спасателям.

В МЧС ДНР констатировали, что ВСУ, не умея достичь успеха в ходе боевых действий, целенаправленно наносят удары по спасателям и затем выкладывают свои «подвиги» в интернет. В доказательство пресс-служба ведомства опубликовала фрагмент видеозаписи из одного из украинских телеграм-каналов. Это будет ещё одним доказательством для Международного суда ООН, подтверждающим бесчеловечность и преступность намерений киевского режима, подчеркнули в МЧС российского региона.

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Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество
20 июля 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Гражданин Германии Рико Кригер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), приговорён в Белоруссии к смертной казни за наёмничество. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Германии, отмечая, впрочем, что в ведомстве не назвали имя немецкого гражданина. В публикации отмечается, что власти ФРГ находятся в тесном контакте с Минском по поводу дальнейшей судьбы Кригера.

Гражданин Германии был приговорён к расстрелу за терроризм и наёмничество. Отмечается, что осуждённый числился в запрещённом в Белоруссии вооружённом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

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Рогов назвал число погибших в Крынках украинских солдат
Рогов: В Крынках погибли около трёх с половиной тысяч солдат ВСУ
20 июля 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Депутаты Верховной рады Украины, реагируя на информацию об огромном количестве погибших и пропавших без вести солдат ВСУ, наконец захотели узнать, в чём суть этой многомесячной операции. По данным Минобороны РФ, в этом районе пропали без вести как минимум 788 украинских боевиков.
О пропаже солдат ВСУ рассказал «МК» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинским властям пришлось признать потери под Крынками, так как люди чувствуют правду и врать им о «двух погибших и трёх легко раненных» стало уже просто невозможно. При этом цифры потерь всё равно называются в разы меньше реальных, подчеркнул Рогов.

Он отметил, что, по словам одного из пленных, командование ВСУ предпочитает признавать погибших пропавшими без вести, чтобы не тратить ресурсы на эвакуацию тел с поля боя, а также сэкономить на выплаты, полагающиеся родственникам убитых.

По словам Рогова, Крынки стали для Зеленского неким фетишем по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. Ему необходимо было что-то предъявить Западу, чтобы выбить дополнительные миллионы долларов помощи, и он заплатил за это тысячами жизней украинцев, заключил эксперт.

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ВСУ запускают рои дронов, имитируя ложные цели
ТАСС: ВСУ используют ложные дроны для ПВО ВС РФ
20 июля 2024, 13:15

Фото: IStock/gredge

ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российской ПВО, рассказал журналистам начальник расчета «Тор-М2» с купянского направления. Об этом пишет ТАСС.
Военный поведал, что ВСУ создают помехи, запуская дроны на высоте до четырех километров в количестве 15-20 штук.

Он отметил, что этот метод для них стал уже неэффективным, поскольку ВС РФ научились распознавать ложные цели.

Ранее сообщалось о применении Украиной воздушных шаров, пересекающих границу с Россией и имеющих боевые заряды.

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#дроны
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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
20 июля 2024, 10:41

Фото: Istockphoto / Leonid Ikan

В Харьковской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает компания «Укржелдорог».
В сообщении оператора железных дорог также говорится, что повреждения получили несколько составов и контактная сеть, расположенная на выезде из города.

Минобороны РФ информацию о нанесении ВС РФ ударов по объектам военной инфраструктуры Украины не комментировало.

Прежде сообщалось о взрывах сразу в нескольких областях Украины. Информации о разрушениях нет.

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Военкор Коц: Глава МО РФ Белоусов пообещал укрытия для военных самолётов
20 июля 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне, 19 июля, провёл очередную встречу с военными корреспондентами. В числе прочего, он сообщил, что на военных аэродромах будут возведены укрытия для самолётов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц. Глава Минобороны рассказал журналистам, что график строительства по аэродромам уже составлен и укрытия обязательно будут построены. Ранее военкоры указали, что ВСУ уже неоднократно предпринимали попытки атаковать находящиеся на аэродромах самолёты при помощи ракет. Теперь там будут возведены специализированные бронированные ангары, в которых будут находиться истребители.

На этот раз в ходе разговора с военкорами Белоусов в основном рассказывал, какие меры были приняты после предыдущей встречи. На этот раз был сформирован список из 21 поручения, который позже будет дополняться. По словам Коца, беседа с министром обороны получилась «максимально открытой и откровенной».

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ЦКБР: Российские специалисты изучили реактивный дрон-камикадзе ВСУ
20 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российским специалистам удалось заполучить в своё распоряжение и тщательно изучить перспективный украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия, работающий на реактивном двигателе. Это поможет разработать способы эффективного противодействия новой угрозе.
Этот беспилотник является принципиально новой разработкой противника, сообщил РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он способен «разгоняться» при приближении к зонам действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что данные, полученные инженерами ЦКБР в результате изучения новой модели дрона, уже переданы соответствующим структурам. Специалисты приступили к разработке соответствующих мер противодействия новой угрозе.

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