Эксперт Меркурис предрёк приближение последней кульминационной битвы на Донбассе

Депутаты Верховной рады Украины, реагируя на информацию об огромном количестве погибших и пропавших без вести солдат ВСУ, наконец захотели узнать, в чём суть этой многомесячной операции. По данным Минобороны РФ, в этом районе пропали без вести как минимум 788 украинских боевиков.