Эксперт Меркурис предрёк приближение последней кульминационной битвы на Донбассе

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В ближайшее время может произойти финальная битва за Донбасс, которая станет кульминацией украинского конфликта. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он отметил, что основные украинские оборонительные позиции начинают разрушаться. Сопротивление частей ВСУ неуклонно ослабевает. Аналитик предположил, что тяжёлые бои на Донбассе будут продолжаться ещё три или четыре месяца, а затем, когда российские войска займут ещё большее количество населённых пунктов, там начнётся решающая битва.
По словам Меркуриса, в последнее время появляется всё больше информации о дезорганизованности в рядах ВСУ. Дело в том, что измотанные украинские солдаты всё меньше хотят, да и просто не могут сражаться с той же интенсивностью, что прежде. ВСУ просто не способны уже сдерживать натиск российских войск. С любой стороны, ситуация для Киева на фронте очень плохая, заключил эксперт.
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