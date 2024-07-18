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В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский осознаёт неизбежность поражения своей страны.
Эксперт утверждает, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Сырский признал поражение в боевых действиях.
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«Сырский заявил, что Украина не может победить Россию, и что так называемый мир, некоторые даже называют его капитуляцией, неизбежен. На Украине происходят серьёзные события. Он обращает внимание на то, что положение Владимира Зеленского становится шатким», — отметил Меркурис.
Он подчеркнул, что внутри страны растёт критика в адрес главнокомандующего из-за его позиции. Обсуждается даже его возможное смещение с должности.
В конце мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о напряжённой обстановке на фронте. По его словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Ивановского и Часов Яра на Краматорском направлении.
В начале июня министр обороны Украины Андрей Белоусов также отметил, что напряжённая обстановка сложилась на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
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Мира Полтева