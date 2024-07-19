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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что с потерей Угледара украинские военные уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда ВС РФ будут находиться в Угледаре.
Меркурис добавил, что город не только обеспечивает оборону Вооруженных сил Украины в Южном Донбассе, а еще и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Киевский режим потеряв его, не сможет провести контрнаступление вдоль южного фронта в направлении Черного моря. Украинские военные отступят, если русские бойцы захватят Угледар. Для ВСУ это будет огромным ударом, заключил эксперт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — сказал он.
Меркурис добавил, что город не только обеспечивает оборону Вооруженных сил Украины в Южном Донбассе, а еще и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Киевский режим потеряв его, не сможет провести контрнаступление вдоль южного фронта в направлении Черного моря. Украинские военные отступят, если русские бойцы захватят Угледар. Для ВСУ это будет огромным ударом, заключил эксперт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова