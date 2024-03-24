Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии. Об этом Меркурис сообщил на своем YouTube-канале.
Эксперт высказал мнение, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариациями. Меркурис подчеркнул, что данный вид авиабомб гораздо мощнее других.
Отметим, что российская авиация задействует авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. В результате группового удара была дезорганизована работа украинских предприятий промышленности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отметим, что российская авиация задействует авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова