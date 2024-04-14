Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов

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Российские войска могут взять под свой контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. Такое предложение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он заметил, что русские сейчас захватывают эти оставшиеся города один за другим. Причём, по мнению эксперта, этот процесс может значительно ускориться, так как, овладев одним городом, российские военные тем самым открывают себе путь к следующему.
Эксперт указал, что количество городов в центральной части Донбасса, остающихся под контролем Украины, всё более сокращается, а театр военных действий становится более открытым. Именно центральная часть Донбасса является наиболее важным и определяющим участком вооружённого противостояния, заключил Меркурис.
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