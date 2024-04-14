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Вооружённые силы Украины не могут вести военные действия без поддержки западных союзников. Об этом заявил журналист, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
В эфире Пятого канала он указал, что Украина не сумела построить никакой военной промышленности и не обладает самостоятельными экономическими ресурсами, а потому воевать без поддержки Запада ВСУ, безусловно, не могут. По словам журналиста, Украине сейчас следует сосредоточиться на задаче «чтобы люди не закончились».
По сообщениям западных СМИ, США исчерпали свои возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году на Украину был передан лишь один пакет помощи размером всего 300 миллионов долларов. Конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации Байдена о выделении Киеву 60-ти миллиардов долларов.
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Александр Бойцов