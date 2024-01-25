Эксперт Меркурис: ВС РФ вывели из строя часть систем ПВО Patriot на Украине

Фото: iStock/Ales_Utovko
Удары армии России вывели из стоя часть украинский системы противовоздушной обороны Patriot на Украине. Об этом заявил заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Получаемая информация позволяет предложить, что эти системы ПВО не очень хорошо работают, поскольку русские явно занимаются истощением и сокращением их численности за счет охоты на пусковые установки и последующего их уничтожения», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он уточнил, что основная часть украинской ПВО приходится на Киев и область. Именно там установлены многие, а может и все, комплексы Patriot. По словам Меркуриуса, армия России вынуждают ВСУ массово использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.
Читайте также:
Welt: ПВО Украины не в состоянии справиться с новыми ударами ВС РФ
Армия России начала масштабную атаку, заявили в Британии
В ВСУ признались в недостатке зенитных управляемых ракет
Элина Позднякова