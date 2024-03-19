Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов

Фото: iStock/Olena_Z
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут остановить натиск российских войск в Харьковской области. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт утверждает, что в этот раз западным странам лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится, и украинские войска будут массово отступать. По мнению Меркуриса, в ближайшее время украинская оборона будет полностью разрушена.
Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО
Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
Картаполов: срочники не будут направляться в зону СВО
Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.
Читайте также:
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО
Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
Картаполов: срочники не будут направляться в зону СВО
Екатерина Коршунова