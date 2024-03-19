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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что в понедельник, 18 марта, на канале ABC состоялся показ фильма «Война на Украине: другая сторона» режиссера Шона Лангана. Цель фильма заключается в демонстрации человеческого взгляда на жизнь на российской линии фронта.
Украинский посол Мирошниченко был крайне недоволен, в результате чего потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном, а также пожаловался министру связи Мишелю Роуленду. Примечательно, что представители телеканала выступили в поддержку данного фильма, пояснив, что он вносит важный вклад в освещение украинского противостояния. А также они отметили, что австралийские зрители имеют право посмотреть его и сделать собственные выводы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Украинский посол Мирошниченко был крайне недоволен, в результате чего потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном, а также пожаловался министру связи Мишелю Роуленду. Примечательно, что представители телеканала выступили в поддержку данного фильма, пояснив, что он вносит важный вклад в освещение украинского противостояния. А также они отметили, что австралийские зрители имеют право посмотреть его и сделать собственные выводы.
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Екатерина Коршунова