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Эксперт назвал конфликт на Украине «войной Трампа»

Профессор Дизен: украинский конфликт становится войной Трампа
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинский конфликт становится «войной» президента США Дональда Трампа, заявил в соцсетях норвежский профессор Глен Дизен. Таким образом эксперт отреагировал на сообщение Пентагона о том, что Вашингтон одобрил в пятницу контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — сказано в публикации.
Несколько дней назад Трамп заявлял, что конфликт на Украине начался при его предшественнике Джо Байдене. Республиканец подчеркивал, что не хочет нести ответственность за произошедшее.

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Захарова ответила Зеленскому на его отказ от перемирия в честь 80-летия Победы
Захарова заявила, что Зеленский предал украинский народ и своего деда-ветерана
03 мая 2025, 16:09

Фото: istockphoto/ser-alim

Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России» — прямая угроза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата российского МИДа Марию Захарову.
Она подчеркнула, что глава киевского режима предал всех украинцев, включая своего деда-ветерана.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — прокомментировала Захарова.
Во время своей предвыборной кампании 2019 года Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе и посадить представителей предыдущей власти. Однако после выборов руководитель «слуг народа» забыл о своих обязательствах.

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В Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы
Песков: приглашение ВСУ в Лондон на День Победы — кощунство и неуважение
03 мая 2025, 15:53

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию — кощунство и неуважение, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал он.
Сегодня, 3 мая, глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что боевики ВСУ будут участвовать в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы наравне с британскими военнослужащими.

Кроме того, известно, что Владимир Зеленский отказался от предложенного Россией перемирия в Дни Победы. Российские власти уже отреагировали на слова главы киевского режима.

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«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы
Медведев: при провокации нет никаких гарантий, что в Киеве наступит 10 мая
03 мая 2025, 14:06

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если Киев будет провоцировать Москву во время празднования Дня Победы, не факт, что в украинской столице наступит 10 мая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно это понимает.
«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — сказано в публикации Медведева.
Зеленский отверг российское предложение о перемирии по случаю 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава киевского режима заявил, что украинская сторона не может дать гарантий безопасности иностранным гостям, которые будут в Москве на 9 мая.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#киев
#дмитрий медведев
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Четыре человека пострадали от удара ВСУ в Брянской области
Богомаз: четыре человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Брянской области
03 мая 2025, 13:23

Фото: istockphoto/dk_photos

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, все произошло в Новой Погощи. Ранения получили водитель автолавки и три женщины. Противник использовал дроны-камикадзе, добавил чиновник.
«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в Telegram-канале губернатор.
Населенный пункт Новая Погощь, куда ударили неонацисты, находится в Суземском районе региона. Российская спецоперация по защите мирных граждан от киевского режима продолжается.

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Помогал Курску и лично просил Путина закончить СВО: куда пропал Данила Козловский, состоится ли выступление актера в РФ
03 мая 2025, 13:12

Данила Козловский: (фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Актер театра и кино Данила Козловский решил взять паузу в карьере и давно не выступал перед россиянами. С чем это связано и где сейчас живет артист, отмечающий 40-летие, — в материале «Радио 1».

Помощь жителям Курской области

Данила Козловский и его брат занимаются благотворительностью больше 15 лет. С момента начала спецоперации они активно помогают людям из пострадавших регионов, включая курян, но публично об этом не говорят. К примеру, в преддверии Нового года братья передали 140 кг продуктов и подарков детям в пункте временного размещения Курской области. По рассказам самих курян, актер также записал видео с поздравлением.

Негативные высказывания об СВО

В феврале 2022 года, когда началась спецоперация, Данила Козловский назвал ситуацию на Украине «катастрофой во всех смыслах». В социальных сетях он писал, что любит Россию и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, в публикации он непосредственно обратился к президенту Владимиру Путину.
«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — добавил актер.

Ответная критика со стороны россиян

В ответ на негативные высказывания об СВО Данила Козловский получил критику со стороны россиян. Именно тогда актер решил сделать паузу в карьере. В настоящий момент в производстве находятся два фильма с его участием: «Уволить Жору» и «Бар «Один звонок». По данным СМИ, съемки завершены, но даты премьер до сих пор не объявлены. Как считает кинокритик Александр Голубчиков, всему виной то, что актер числится в так называемом сером списке.
«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — пояснил Голубчиков.

Куда пропал Данила Козловский

Данила Козловский выступает в Театре Европы. Сейчас он активно гастролирует по миру со своим мюзиклом «Frank» и мечтает представить его в родной стране. Желание актер изъявил в социальных сетях в конце прошлого года. Премьера спектакля в Москве состоится 20 июня.

Перед главным календарным праздником артист также виделся со своей дочерью Одой-Валентиной в Америке, а после вернулся в Москву. По словам Козловского, у него нет гражданства США, и чужую страну он посещает только для встреч с ребенком.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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