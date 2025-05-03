Эксперт назвал конфликт на Украине «войной Трампа»

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Украинский конфликт становится «войной» президента США Дональда Трампа, заявил в соцсетях норвежский профессор Глен Дизен. Таким образом эксперт отреагировал на сообщение Пентагона о том, что Вашингтон одобрил в пятницу контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — сказано в публикации.Несколько дней назад Трамп заявлял, что конфликт на Украине начался при его предшественнике Джо Байдене. Республиканец подчеркивал, что не хочет нести ответственность за произошедшее.
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Никита Кротов