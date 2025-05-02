Трампу предложили варианты давления на Россию, пишут СМИ

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Различные варианты экономического давления на Россию для урегулирования конфликта предлагает президенту США Дональду Трампу его окружение. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Чиновники подготовили ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию», — сказано в материале.
Отмечено, что республиканец пока ничего не решил, «поскольку дипломатические усилия продолжаются». Детали агентством не приводятся.
Американский госсекретарь Марко Рубио ранее говорил, что администрация США пытается добиться урегулирования на Украине. Он заявлял, что Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по данному вопросу, и эти позиции сегодня слишком далеки.
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Никита Кротов