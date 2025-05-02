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Трампу предложили варианты давления на Россию, пишут СМИ

Bloomberg: Трампу предлагают способы экономического давления на Россию
Фото: istockphoto/donfiore

Фото: istockphoto/donfiore

Различные варианты экономического давления на Россию для урегулирования конфликта предлагает президенту США Дональду Трампу его окружение. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Чиновники подготовили ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию», — сказано в материале.

Отмечено, что республиканец пока ничего не решил, «поскольку дипломатические усилия продолжаются». Детали агентством не приводятся.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее говорил, что администрация США пытается добиться урегулирования на Украине. Он заявлял, что Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по данному вопросу, и эти позиции сегодня слишком далеки.

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Вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату в Херсонской области
02 мая 2025, 22:20

Фото: istockphoto/blinow61

Памятник Неизвестному солдату осквернили вандалы в Херсонской области. Как уточнили в пресс-службе администрации городского округа города Новая Каховка, все произошло в Таврийске.
«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — сказано в публикации.
Злоумышленники поломали тротуарную плитку, сняли российский флаг, Знамя Победы и флаг «Единой России» в парке на Молодежной улице возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Полиция уже разыскивает вандалов.

Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух пострадавших после атаки со стороны ВСУ.

Херсонская область вошла в состав России в результате сентябрьского референдума 2022 года. Решение было принято большинством голосов.

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#россия
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#война
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#конфликт
#полиция
#вандализм
#памятники
#херсонская область
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В ООН обеспокоились на фоне сообщений о пытках пленных ВС РФ боевиками ВСУ
02 мая 2025, 17:26

Фото: istockphoto/Askolds

Комитет ООН против пыток обеспокоен сообщениями о жестоком обращении и пытках в отношении российских военнопленных. Об этом сказано в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации в зоне боевых действий.
«Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем», — говорится в публикации.
В международной организации добавили, что нельзя отступать от запрещения пыток, поскольку их не оправдывают никакие исключительные обстоятельства.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#оон
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Алаудинов заявил о возвращении участников операции «Поток» в строй
Алаудинов: участники операции «Поток» возвращаются в строй после госпиталя
02 мая 2025, 14:46

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/AptiAlaudinovAKHMAT)

Участники курской операции «Поток» возвращаются в строй после госпиталя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Часть из них уже потихоньку возвращается в строй... Это очень достойные ребята, героические патриоты, и я так думаю, что в скором времени они еще покажут нам результаты, именно в уничтожении противника и продвижения вперед», — сказал генерал-лейтенант.
Алаудинов пожелал остальным бойцам, которые сейчас на лечении, скорейшего выздоровления.

Операцию «Поток» провели в начале марта. Благодаря ей ВС РФ зашли в тыл противника. В Telegram можно увидеть документальный фильм «Курская битва. Хронология подвига» от военкора RT Влада Андрицы.

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#россия
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#сво
#конфликт
#новости
#апти алаудинов
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Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года
02 мая 2025, 14:28

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

В Одессе жители города собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в трагических событиях 11-летней давности, когда противники государственного переворота на Украине столкнулись с насилием. Об этом информируют украинские СМИ.
В день годовщины одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов, где произошли трагические события.

На входе на площадь установлен строгий контроль: полиция требует у посетителей паспорта. В районе Дома профсоюзов дежурят вооруженные полицейские с автоматическим оружием, а также бойцы с антидроновыми ружьями.

Местные жители выражают свои соболезнования и поддержку тем, кто пострадал в событиях 2014 года, несмотря на напряженную атмосферу и меры предосторожности со стороны правоохранительных органов.

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Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами
02 мая 2025, 14:28

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ атаковали Курск ракетами, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты уточняют, что, по словам местных жителей, в районе улицы Широкой были взрывы и пожар.
«ВСУ атаковали ракетами Курск. Местные сообщают, что слышали как минимум пару звуков взрывов», — сказано в сообщении.

Все произошло в пятницу, 2 мая. Взрывы раздались после объявления ракетной опасности. Региональный оперштаб трижды предупреждал о ней с начала суток. На момент написания заметки официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. 30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что оставшиеся ВСУ сидят «по щелям и в подвалах».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
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